Başkan Ayaz'dan İlçe Jandarma Komutanı Göksu'ya hayırlı olsun ziyareti

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Başkan Ayaz, Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Gürbüz Göksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Gürbüz Göksu, 7 Yıldızlı Kent Başiskele'de bulunmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Ayaz'a da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Hüseyin Ayaz, ziyaret sonunda Başiskele İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu'ya günün anısına bir tablo hediye etti.