Başkan Ayaz’dan öğrencilere karne hediyesi: bin 471 bisiklet

’sini düzenlediği Karne Şöleni’nde Başkan Ayaz, 4. sınıf öğrencilerine karne ve okul hediyesi olarak bin 471 bisiklet dağıttı.

Yaptığı hizmet ve örnek projelerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da birçok çalışmaya imza atan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 2023 kılavuz gençlik modeli kapsamında 2. Karne Şöleni’nde 4. sınıf öğrencilerine sağlıklı yaşama pedal çevirmeleri için bin 471 adet bisiklet dağıttı. Bisiklet dağıtım programında öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya katıldı.

Törende konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Bu programla öğrencilerimizi de birlik, beraberlik ve kardeşlik sloganıyla bir araya getirerek, neşelerini sevinçlerini birlikte yaşayarak kaynaşmaları sağlamak istedik. Bu yıl öğretmenlerimizde dâhil olmak üzere 3 bin ’in üzerinde bisiklet dağıttık. Bugün öğrencilerimizin başarılarını takdir etmek, ailelerine destek vermek için 4. Sınıf öğrencilerimize bin 471 adet bisiklet dağıtıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra sözü devralan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Karne hediyesi olarak bisikletleri öğrencilere veren Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Bir anne ve babanın en büyük zenginliği evlatlarının hayırlı evlat olmasıdır. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için ben inanıyorum ki geleceklerinde bu dağıtılan bisikletlerde faydası olacaktır. Sağlık yönünden bisikletin çevreye zararı yok. Spor yapıyoruz. Ekonomiye de katkı sağlıyor, yol parası vermiyoruz. Kocaeli de olduğu gibi Başiskelemiz’in geniş yollarında yeni güvenli bisiklet yolları yapacağız. Çocuklar okula, büyüklerimiz iş yerlerine gidebilecek. Hedefimiz Kocaelimiz’i bisiklet şehri yapmak istiyoruz. İnternet bağımlısı olmayın, internet size bağımlı olsun. Düğmesine bastığınız zaman sizin emrinizde olsun sabahtan akşama kadar internet başında kalmayın. Doğaya çıkın, bisiklete binin, spor yapın, kitap okuyun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyecanla bekleyen öğrencilere bisikletleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.