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20 Eylül 2017 11:52

Başkan babadan kızına okul ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan babadan kızına okul ziyareti

20 Eylül 2017 11:52

Nevzat Doğan, bu yıl orta 2’ye başlayan küçük kızı Ayşe Ceylin’in okuluna giderek yeni eğitim öğretim döneminin heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.


Özel Nadide Orta Okulu’nda eğitim gören kızı Ayşe Ceylin’i okul sırasında ziyaret eden Nevzat Doğan, okuldaki diğer sınıfları da dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Yeni eğitim öğretim döneminde başta kızı olmak üzere tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Doğan, “Bir babanın en büyük isteği evlatlarımın vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak yetişmesidir. Onların başarısını ve mutluluğunu görmek tarifi olmayan bir duygudur. Yavrularımız bizim geleceğimiz, her şeyimizdir. Onlarının en iyi koşullarda yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza yaptığımız yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.


Kendisinin üç kız çocuğu olduğunu belirten Başkan Doğan, “Üç kız babası bir belediye başkanı olarak söyleyebilirim ki, günümüz çocukları gerçekten çok şanslılar. En güzel okullarda okuyor, en güzel imkânlara sahipler. Genelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımız ve hükümetimiz, yerelde de bizler onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri ve en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Okullar bizi geleceğe taşıyacak en önemli güçlerden biridir. Bu nedenle sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen okullarımıza karşı sorumluluk duyuyor ve destek veriyoruz. Çocuklarımızın en güzel, en uygun koşullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İzmit Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa Okul Hizmet Masası’nı kurduk ve okullarımızın hizmetindeyiz. Okullarımıza çok amaçlı salonlar, öğretmenler odası, kütüphane, Atatürk büstü, veli bekleme yerleri yaparak elimizden geldiğince destek veriyoruz. 4. sınıflara basket topu, 5. sınıflara bisiklet dağıtıyoruz. Bizim sunduğumuz imkanlar ve onların öğrenme inançları ile evlatlarımız, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp o hedefi geçecekler” dedi.




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