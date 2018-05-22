Başkan Baran: “24 Haziran gençlerin seçimi olcak”

Biz sizlere güveniyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda gençlerle bir araya geldi, 24 Haziran seçimleri üzerine sohbet etti. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da yer aldığı ziyarette gençlerle tek tek tokalaşan Başkan İsmail Baran, “Gençlerimizin fikir ve heyecanı bizlere güç veriyor. Güçlü gençlik, güçlü Türkiye demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, AK Parti gençlerin partisidir. Sizlerin vizyonları ve hedefleri ile Türkiye 2053-2071 hedeflerine daha sağlam şekilde ilerleyecektir. Tabi önümüzde ilk olarak 24 Haziran seçimleri var” dedi.

Gençlerden güç aldıklarını dile getiren Başkan Baran, “24 Haziran seçimleri, gençlerimizin bizlerin yaşadığı sıkıntılara maruz kalmaması için hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başlangıcı olacak. O yüzden en çok da gençlerin seçimi haline geldi. AK Parti, gücünü gençlerden alıyor. İnanıyorum ki sizler de üzerinize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceksiniz” diye konuştu.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.