Başkan Baran: “24 Haziran, Türkiye için milat olacaktır”

Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı’nda konuşan Başkan İsmail Baran, “24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olacağı, Türkiye’nin aydınlık yarınlara açılacağı gün olacak” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 88. Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı. İlçe binasında AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Faruk Denli, SKM Başkanı Selami Tanış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, ilçe yönetimi ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Türkiye’nin geleceği için AK kadroların ayakta olduğunu, gece gündüz demeden çalışacağına inandığını belirterek, “24 Haziran, yeni bir gün, yeni bir tarih, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının açılacağı gün olacak. Bugün olduğu gibi 24 Haziran’a kadar hep beraber sahada olacağız, insanlarla kucaklaşacağız. Bu seçimin önemini sizlere tekrar belirtmenin anlamı yok. Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli, çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenler topyekûn karşımızda. 24 Haziran, ülkemizin bağımsızlığına, ayyıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarih olacaktır. Bunun için hepimiz daha fazla fedakârlık yapacağız” dedi.