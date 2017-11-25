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25 Kasım 2017 11:23

Başkan Baran, AK Parti Körfez Kadın Kolları’nın toplantısına katıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve yönetiminin kongre öncesinde son yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Baran, AK Parti Körfez Kadın Kolları’nın toplantısına katıldı

25 Kasım 2017 11:23


Başkan İsmail Baran’ın eşi Bilge Baran ile birlikte katıldığı toplantıya AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve eşi Zeynep Badem, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Fatma Dizdar ve Şafak Durak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, güzel bir görev dönemi geçirdiklerini belirterek, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Özbek, “Gerçekten de bir aile çatısı altında kimseyle kişisel hiçbir husumet olmadan görevimizi yerine getirdik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabi görev sürecimiz boyunca hem İlçe Başkanımız Osman Badem hem de Belediye Başkanımız İsmail Baran ve eşi Bilge Baran da desteklerini bu süreç boyunca eksik etmediler” ifadelerini kullandı.


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran davetten dolayı teşekkür ederek, “Kadın kollarımız ile tüm seçimlerde birlikte sahadaydık, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Gerçekten büyük emek verdiniz. Evinizden, ailenizden feragat edip dava için sahadaydınız. Öyle bir dava liderimiz var ki bizlere de o dava liderinin yanında dimdik durmak yakışır” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından toplantı pasta kesimi ile sonlandırıldı.




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