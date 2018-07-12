Başkan Baran, alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Çamlıtepe Mahallesi’nde İSU tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarını inceledi. Vatandaşın daha az mağdur olması adına Körfez Belediyesi olarak yapımı tamamlanan yollara hemen müdahale ederek düzeltme çalışması yaptıklarını belirterek, vatandaşların bu süreçteki sabır ve anlayışının önemli olduğuna değindi.

Altyapı, üst yapı ve asfalt ile birlikte yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım yapılacağını belirten Başkan İsmail Baran, “100 yıldır ilçemizde bu kadar yoğun bir alt yapı faaliyeti gerçekleştirilmedi. Bölge bölge İSU ekiplerimiz çalışmaları yapıyorlar. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur su hatları yenileniyor. Alt yapı çalışmasının tamamlandığı alanlarda da Körfez Belediyesi olarak hemen üst yapı ve asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Alt yapı çalışmaları gerçekten zor bir süreç gerektiriyor. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı burada önemli. Ben bu süreci hızlı ilerleten İSU, Büyükşehir ve kendi ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.