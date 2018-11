Başkan Baran belediyecilikteki başarılarını anlattı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı'da önce esnafı ziyaret etti daha sonra mahalle teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Baran, “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız ama gönülleri de kazanacağız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahalle Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. Mahalle İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri katıldı. Teşkilatların diri olmasındaki öneme değinen Başkan İsmail Baran, “Her seçimden önce çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyoruz. Bu seçimde el sıkmak ve kapı çalmak kadar gönül de alacağız. Kırdığımız insanlar varsa hepsinin tek tek gönlünü alacağız. Biz Körfez Belediyesi olarak sadece bu dönem 400 milyon liralık yatırım yaptık. Tamamı kendi öz kaynaklarımız ile bu yatırımları yaparken, 170 milyon liralık da geçmişe dönük borç ödedik. Türkiye'de 32 milyon lira bir yatırım ile ilçesine fakülte kazandıran ve her yıl 3 bin 200 öğrenciye burs veren tek belediyeyiz. Aynı zamanda en ucuz ve en kaliteli ekmeği de halkına sunan bir belediyeyiz. Enlerin belediyesi olduk. Bizlere düşen de AK Parti'nin bayrağını buradan indirmemek ve her zaman dalgalanması için çalışmak. Hepimize burada önemli görevler düşüyor. Tek başına İsmail Baran olarak bu hizmetleri ben yapmadım. Yapılan her çalışma, AK Parti belediyeciliğinin yereldeki başarısıdır. Bunu anlatacağız” dedi.

55 ay içerisinde Körfez Belediyesi'ne toplamda 600 dönüm yer kazandırdıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Sürekli arsa satıyor gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana sattığımız sadece 90 dönümlük alandır. İmar uygulamaları ve kamulaştırmalarla da belediyemize 600 dönüm yer kazandırdık. Geçmişte diğer siyasi partilerin nasıl bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu biliyoruz. İşçisine maaş ödeyemiyorlardı. Biz bu dönemde hiç ilçe belediyesinin yapmadığı bir şeyi yaptık ve 100 araç satın aldık. Bunları da kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Baran daha sonra teşkilat üyelerinin yönelttiği soruları tek tek cevapladı, talep ve önerilerini dinledi.