Başkan Baran, “Biz birlikte güçlüyüz”

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yama, AK Parti Körfez İlçe yöneticileri ile birlikte Barbaros ve Güney Mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak Körfez Hanoba Kavak ve Güneysu Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma ve ve Kalkınma Derneği’ni de ziyaret etti. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ve tüm mahalleleri gezdiklerini ifade eden Başkan İsmail Baran, "Halkımız iradesini kullanarak 24 Haziran seçimlerinde neden Cumhur ittifakına oy versin onu anlatıyoruz.

Halkla sürekli temayül yaptıklarını ifade eden Baran, “Çalışmalarda gördüğümüz bir şey var ki; halkımız bizden memnun. 16 yıl boyunca yapılan çalışmaları muhalefet hariç herkes görüyor. Belediye olarak da yapılan hizmetlere vatandaşların talepleri ile yön veriyoruz. Biz birlikte Körfeziz. Sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli” dedi.

Daha sonra dernek ziyaretlerinde konuşan Başkan baran, “24 Haziran’da Türkiye’nin şaha kalkması için, bolluk için, bereket için, Yeni Türkiye’nin kapılarını ardına kadar aralamak için Körfez her zaman olduğu gibi desteğini esirgemeyecektir. 24 Haziran yalnızca bir seçim değil; Türkiye’nin kaderinin belirleneceği bir seçim. Eğer biz Türkiye’nin önünü açmak istiyorsak, istikranın devamını istiyorsak, devam diyeceğiz. Bu milleti bölmek isteyenlere en büyük cevabı sandıkta sizler vereceksiniz" diye konuştu.