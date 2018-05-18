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18 Mayıs 2018 12:53

Başkan Baran, çalışmaları yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Baran, çalışmaları yerinde inceledi

18 Mayıs 2018 12:53


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Körfez Kampüsü, İlimtepe Kültür Merkezi, Hereke Kalesi ve Sarnıç Han gibi ilçedeki büyük projeler dışında vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Baran, ilk olarak Hacı Osman Mahallesi’nde ‘Amasyalılar Mahallesi’ olarak da bilinen bölgede inceleme yaptı. Otoban Üstü Camii’nin inşaatında da incelemelerde bulunan Başkan Baran, inşaat çalışmasını yürüten firma yetkililerinden de bilgi aldı. Başkan Baran, daha sonra Hacı Osman Mahallesi ile İlimtepe arasında devam eden yol ile ve İlimtepe Mezarlığı’ndaki yeni hizmet binası çalışmasını inceledi.


Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların talepleri doğrultusunda projelere yön verdiklerini belirterek, “Körfez’de vatandaşların önceliğine göre proje üretiyoruz. Eksik gördüğümüz noktalara hemen müdahalelerde bulunuyoruz. Biz, yatırımların merkezine insanı koymuş bir belediyeyiz. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti, izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunun göstergesi” dedi.




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