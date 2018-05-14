Başkan Baran: “Cumhur İttifakı oynanan oyunları bozacak”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Cumhur İttifak’ının iki kanadı; AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun da katıldığı programda meclis üyeleriyle ilçedeki yatırımları gezdi. Yatırımlar dışında Başkan Baran ve ilçe başkanları, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim için çalışma da yürüttü. Bölgelerde yapılan geziler sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, Cumhur İttifakı ile Körfez’de yakalanan havadan bahsetti.

Cumhur İttifakının Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağına dikkat çeken Başkan Baran, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından imzalanan ve BBP’nin de destek verdiği Cumhur İttifakı, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozacak hayırlı bir ittifaktır. Bu ittifak Türkiye’nin bütünlüğünü, bağımsızlığını, birliğini, diriliğini ve geleceğini tüm siyasi hesapların üzerinde tutan bir anlayışla hazırlanmıştır. Cumhur İttifakı iyi niyetle kuruldu. Hayırlı niyetle yola çıkanlar hayırlı sonuca ulaşır. İlk turda seçim tamamlanacaktır. Cumhur’un Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.