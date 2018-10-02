Başkan Baran Dünya Çocuklar Günü'nü unutmadı

İlçede bulunan anaokullarını ziyaret eden Başkan Baran, “Sizler Türkiye'nin mimarı olacak genç kuşaklarsınız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1954 yılında kabul edilen Dünya Çocuk Günü kapsamında ilçedeki anaokullarını ziyaret etti. Başkan Baran ilk olarak Körfez Anaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çocuklar tarafından oldukça sıcak karşılanınca, renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Baran, “İnsanlığın mutluluğu ve dünyamızın güzelleşmesi, yavrularımızın iyi yetişmesine bağlı. Her biri daha güzel ve güçlü bir Türkiye'nin mimarı olacak. Onlar şimdi hayal ediyor, biz gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Körfez Belediyesi olarak spor, kültürel, sanatsal ve bilimsel açıdan yavrularımızın iyi yetişmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bir ülkenin geleceği için, çocuk çok önemlidir. Ailesine ve milletine faydalı işlerde bulunacaklarından şüphemiz yok. Geleceğimiz emin ellerde. Tüm çocukları yürekten kucaklıyor, Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum” dedi.

Başkan Baran, daha sonra çocuklarla sohbet etti, öğretmenler ve okul yöneticileri ile yaptığı görüşmede de eğitimleri hakkında bilgi aldı.