Başkan Baran eğitimden desteğini çekmiyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki okullara verilen spor malzemesi desteği devam ediyor. 2017 yılında 56 okula verilen spor malzemesi desteği kapsamında bu yıl 61 okula malzeme desteği veriliyor. 61 okula verilecek destek kapsamında 2 bin 100 adet basketbol topu, bin 200 futbol topu ve bin voleybol topu dağıtılacak. Dağıtım ilk olarak Çamlıtepe'de bulunan Uluğbey Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Spor malzemesi dağıtım törenine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı. Top dağıtım töreni öncesinde okul bahçesinde oynayan çocuklara katılan Başkan İsmail Baran, onlarla birlikte voleybol maçı yaptı. Çocukların sevgi gösterileri altında topları dağıtan Başkan İsmail Baran, “Her projeden keyif alıyor, mutluluk duyuyoruz ama eğitime ve gençliğe verdiğimiz hizmetten ayrı bir onur duyuyoruz. Sporu tabana yaymak, bu çalışmanın da temelinden başlamak üzere dört yılı aşkın süredir ilçemizde bulunan okullarımızın spor malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.