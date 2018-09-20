Başkan Baran; “Ekonomimizi ayakta tutacak hamleler yapmalıyız”

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ü Daraltılmış İlçe Danışma Meclisinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Cumhurbaşkanımız, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ekonomimizi ayakta tutacak hamleler yapmalıyız” dedi.

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı tarafından 91'inci Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi gerçekleştirildi. İlçe Başkanlığı toplantı salonunda yapılan danışma meclisine; AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, İlçe yöneticileri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “AK kadrolarımızın değerli üyeleri, dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İlçe Başkanımız Şener Beyin de ifade ettiği gibi, dış güçlere karşı dik durmak en birincil vazifemiz. Cumhurbaşkanımız, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ekonomimizi ayakta tutacak hamleler yapmalıyız. Tasarruf noktasında bizlerde gerekli adımları atıyoruz. Ne Amerika'ya ne de diğer hainlere asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.