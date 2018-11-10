Başkan Baran esnaflara destek oluyor

Mimar Sinan Mahallesi Petkim Park Sitesi'nde yer alan esnafları gezen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Sizlerin varlığı, ilçe ve ülke ekonomisi için önemli. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretlerinde hem esnafı ziyaret ediyor hem de vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan kendilerinden dinliyor. Başkan Baran, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Petkim Park'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara kolaylıklar dileyen Başkan İsmail Baran, onların önerileri ve isteklerini de tek tek not aldırdı.

Başkan İsmail Baran, “Esnafımızın yüzünün gülmesi, işlerinin iyi olması ilçe ekonomisi ve Türkiye ekonomisi için önemli. Bizler de onların eksikliklerini giderme adına elimizden gelen desteği dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, özellikle bölgede eksiklik olarak görülen engelli park alanı ve kaldırımlardaki düzenleme ile ilgili çalışmanın hemen başlatılacağını belirtti.