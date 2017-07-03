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03 Temmuz 2017 11:32

Başkan Baran, gençlerin mutluluğuna ortak oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu bir ömür için ‘evet’ diyen çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Baran, gençlerin mutluluğuna ortak oldu

03 Temmuz 2017 11:32

Kiminin nikahını kıydı kiminin ise nişan kurdelesini kesti.


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu düğün cemiyetlerinde yoğun mesai harcadı. Vatandaşların mutlu anlarında ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Başkan İsmail Baran, ilk olarak evliliğe ilk adımlarını atan Gülşah ve Hasan’ın nişan merasimine katıldı. Çiftin yüzüklerinin takıldığı kurdeleyi kesen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, atılan ilk adımın hayırlı olması temennisinde bulundu.


Başkan Baran daha sonra Hereke’de de Kübra ve Numan çiftinin nişan merasimine katıldı, yüzüklerini taktı. Kurdelesini ise eski Hereke Belediye Başkanı Esener Maçil ile birlikte kesti. Başkan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde de Artvinliler Derneği eski yöneticisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Ehlinaz Torun ve Yavuz Kayabaş çiftinin nikahını kıydı.


Başkan Baran, daha sonra Esra ve Ayhan, Sakine ve Mustafa ile Duygu ve Çağlar çiftinin de mutluluklarına ortak oldu. Çiftlerin nikahını kıyan, ve bir ömür mutluluklar dileyen Başkan İsmail Baran, çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Vatandaşlar da mutlu günlerinde yanlarında olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.




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