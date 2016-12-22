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22 Aralık 2016 14:01

Başkan Baran, Gübretaş Genel Müdürünü ağırladı

Başkan Baran, Gübretaş Genel Müdürünü ağırladı

22 Aralık 2016 14:01

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen’i makamında ağırladı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kendisini ziyarete gelen Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen’i kapıda karşıladı. Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Gübretaş dayanışma içerisinde olduğumuz, kentimizin önemli fabrikalarından biri. İlçemiz Marmara’nın incisi olmakla beraber, sanayi anlamında da ciddi gelişmeler gösteriyor. Var olabilmenin, ayakta durabilmenin tek yolu dayanışma içerisinde olmaktır. Bu günlerde buna çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortadadır. Gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim“ dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret eden Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aktardılar. Ziyaret esnasında Metin Özyürek, “Değerli Belediye Başkanımız İsmail Baran’ı ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istedik. Başkanımızın da belirttiği gibi birlik ve beraberlik içinde, ilçemize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başkanımıza bizleri makamında ağırladığı için teşekkür ederiz “ şeklinde konuştu.



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