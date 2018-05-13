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13 Mayıs 2018 14:09

Başkan Baran: “Hemşehri dernekleri, kültürümüzün yaşatılması için önemli”

Hacı Osman Mahallesinde bulunan Körfez Vanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışına katılan Başkan Baran, “Hemşehri dernekleri, kültürümüzün yaşatılması için önemli” dedi.

Başkan Baran: “Hemşehri dernekleri, kültürümüzün yaşatılması için önemli”

13 Mayıs 2018 14:09


Kısa süre önce kurulan ve başkanlığı’nı da Abdurrahman Kurulu’nun üstlendiği Körfez Vanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Yarımca Hacı Osman Mahallesi’ndeki dernek binası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti, MHP ve CHP İlçe Başkanları ile çok sayıda davetli ve STK temsilcisi katıldı.


Kurdele kesimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Farklı kültürlerin bir arada yaşamasını önemsiyor bunu zenginliğimiz olarak görüyoruz. Hemşeri dernekleri, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rolü var. Bizler de derneklerimize elimizden gelen desteği sunduk, sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.




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