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23 Aralık 2016 13:12

Başkan Baran, Hereke’de ziyaretlerde bulundu

Başkan Baran, Hereke’de ziyaretlerde bulundu

23 Aralık 2016 13:12

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de bir takım ziyaretlerde bulundu.
Hereke’de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra esnafı ziyaret etti. Hereke Kalesi’nin bölgeye değer katacağını söyleyen Başkan Baran, yeni fakültenin de müjdesini verdi. Başkan İsmail Baran’a ziyaretlerde Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de eşlik etti.
Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Muhafazakar kesimin daha yoğun olduğu mahallelerde siyaset yapmak kolay. ‘Ama gel siyaseti Hereke’de yap bakalım baba yiğitsen’ derler adama ben bunu kabul ediyorum. Çetin kayaları deliyoruz. Kayalara şekil vermek de AK Parti’nin, bizim işimiz. Bunlar teşkilatlarımızın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, vekillerimizin, ilçemizin değeri olan Sayın Bakanımız Fikri Işık’ın, ‘proje adamı’ olan Başbakanımızın ve dünya lideri Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle oluyor” dedi.



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