Körfez Belediyesi tarafından ‘Amasyalılar Mahallesi’ olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi’nde otobanın üst kısmında kalan bölgede yer alan cami inşaatı hızla devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Otoban Üstü Camii’nde incelemelerde bulundu, çalışmayı yürüten yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede halkın ihtiyaç duyduğu sosyal donatılar, yeşil alan çalışmaları ve spor merkezleriyle birlikte yatırımların hızla devam ettiğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Bölgede vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep vardı. Bu istekleri dikkate alarak belediye olarak camiyi projelendirdik ve ihalesini yaptık. Şu anda cami inşaatı hızla yükseliyor. Geleneksel mimarimize uygun bir cami olacak. 150 kişilik bir kapasitesi var. Otobandan geçerken de bölge için güzel bir görünüm oluşturacak. Yaptığımız caminin inşaatını tamamlayarak kısa sürede hizmete açacağız” dedi.