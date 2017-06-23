Başkan Baran İlimtepe’de incelemede bulundu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlimtepe’de devam eden projeleri yerinde incelemek için bölgedeydi. İlimtepe’de yapımı devam eden duble yol çalışması hakkında bilgiler alan Başkan Baran, daha sonra bölgeye ayrı bir değer katacak olan İlimtepe Kültür Merkezi’nin inşaatına gitti. Başkan Baran burada yapım ve gelinen noktayla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Baran projeleri incelemesi sonrası vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgede hayata geçen yatırımlar ve yapımı planlanan projelerle ilgili olarak bilgiler aktardı. Başkan Baran’a teşekkür eden vatandaşlar ise, “Yapılan yatırımlar İlimtepe’nin çekim gücünü daha da arttırdı. Bu konuda sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Başkan Baran ise İlimtepe’nin Körfez’in geleceği olduğunu belirterek, “İlimtepe, Körfez için gerçekten önemli. Çünkü burası ilçenin geleceği. Yeni yaşam alanlarını imara açtık. TOKİ’nin bir projesi var. Bizlerin 2018’de bir üniversite kurma projemiz var. Yani İlimtepe için daha yapacak çok işimiz var” dedi.