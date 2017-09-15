Başkan Baran, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ağırladı

Ziyarette Körfez’de başlayacak olan alt yapı çalışmaları da masaya yatırıldı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, göreve başladığı günlerde kendisini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete; İSU Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Alkoç ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu da katıldı. Başkan İsmail Baran’ın kendisini ziyaretinin büyük bir nezaket olduğunu belirten Ali Sağlık, o yüzden iade-i ziyarette bulunduğunu belirtti.

Başkan İsmail Baran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İSU, kentimizin önemli bir kurumu. Ve sizinle birlikte daha da güçleneceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Körfez’de başlayacak olan alt yapı çalışmaları da ele alındı. Çalışma yapılacak bölge ve ihtiyaç duyulan bölgeler tek tek masaya yatırıldı.