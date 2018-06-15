Başkan Baran, jandarma ve emniyet mensuplarını bayramını kutladı

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindeki protokol üyeleri, Kent Bayramlaşması sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti, görevi başındaki personelle bayramlaştı. Protokolün ilk adresi Tütünçiftlik Polis Merkezi oldu. Başkan İsmail Baran, görevi başındaki personele teşekkür ederek, polis memurlarını bayramını kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale’nin de yer aldığı ziyaretin ikinci durağı İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Kaymakam Can ve Başkan İsmail Baran, askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Başkan Baran, hem askerlerin hem de polislerin çok kutsal bir görev üstlendiklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri hem polis hem de jandarma ile günün anısına fotoğraf çektirdi.