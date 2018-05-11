Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:34

Başkan Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı

Körfez ilçesini ulusal ve yerli yarışmalarda temsil eden ve edecek olan güreşçilere malzemelerini teslim eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sporculardan madalya sözü aldı.

Başkan Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı

11 Mayıs 2018 10:34


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yıl boyunca güreş dalında müsabakalarında mücadele edecek sporculara malzemelerini teslim etti. Geçtiğimiz yıl güreş dalında Körfez’i onurlandıran güreşçilerimizden bu yıl da madalya beklediğini belirten Başkan İsmail Baran, sporculara katılacakları yarışmalarda başarılar diledi. Kıspetlerini ve spor malzemelerini alan sporcular da Başkan İsmail Baran’a desteğinden dolayı teşekkür ederken, “Başkanımız bizden madalya istedi. Biz de onun sözünü şimdiden veriyoruz. Başkanımızın ve Körfezlilerin bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız” dediler.


Körfez Belediyesi Spor Akademileri Güreş Koordinatörü Veysel Şirin de Başkan İsmail Baran’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız sporcularımıza kıspetlerini kendi elleriyle teslim etti, başarılar diledi. Ata sporuna olan desteğinin her zaman süreceğini belirtti. Yaptığı bu destek, başarılarla ilçemize geri dönecektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
  • Cuma
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç