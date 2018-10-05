Başkan Baran: “Köylerimiz bizler için önemli”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Körfez'in köylerine çıkarma yaptı. Baran, “Köylerimiz bizler için önemli. Şehir merkezinde ne yapılıyorsa, köylerimizde aynı oranda yatırım görüyor” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, ilçe yöneticilerinin de katıldığı ziyaret turu kapsamında ilk olarak Belen Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran, fırsat buldukça köyleri ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçları yerinde incelediklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Çalışmaları yerinde görmek ve talepleri dinlemek çok daha verimli hizmet etmemizi sağlıyor. Köylerimiz bizlerin her zaman yanında oldu ve bunu da bizlere hissettirdi. Bizler de herhangi bir mahalle ve köy ayrımı gözetmeden adaletli bir şekilde hizmetlerimizi ilçe geneline yaydık. Bugün asfaltsız tek bir köy yolumuz kalmadı. Köyler arasındaki bağlantı yolları ve grup yollarını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte modern bir hale getirdik” dedi.