Başkan Baran “Köylerimiz hizmetin en güzelini hak ediyor”

Yerel yönetimler olarak köylüye da her alanda destek verdiklerini belirten Başkan Baran, “Köylülerimiz hizmetin en güzelini hak ediyor” dedi

Başkan Baran, Kalburcu Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya geldi, Belediyenin bölgede yaptığı çalışmaları inceledi. Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve Körfez Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette köylülerle sohbet eden Başkan İsmail Baran, “Asfaltsız köy yolu bırakmadık. Şimdi köy konakları ile sosyal hayatı daha da canlı tutuyoruz” diye konuştu.

Körfez’de 16 tane köy bulunduğunu belirten Başkan Baran, “Köylerimizin güzelleşmesi için bir çok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz. Köylerimizin birbiri ile bağlantısı olan yolları hepsini Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte asfaltla kapladık. Göreve geldiğimizde bunun sözünü vermiştik ve sözümüzü yerine getirdik. Köy konaklarımız da aynı tek tek hayata geçiyor” dedi.

Tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması yönünde yerel yönetimlerin önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Baran, “Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu bu konuda gerçekten önemli destekler sunuyor. Hükümetimizin teşvikleri de ortada” ifadelerini kullandı.