Başkan Baran mahalle teşkilatlarıyla görüşüyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Çamlıtepe Mahallesi'nde mahalle teşkilatı ile bir araya geldi. Yerel seçim öncesi yapılan ve planlanan çalışmalardan bahsetti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında son olarak AK Parti Çamlıtepe'de mahalle teşkilatı ile bir araya geldi. Mustafa Efe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve mahalle yönetimi katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran 55 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı, teşkilat üyelerinden gelen soruları cevapladı.

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen projelerden bahseden Baran, “Önümüzde şimdi bir yerel seçim süreci var. ‘Daha zaman var' diye düşünmemek lazım. Öyle büyük bir liderimiz var ki, kendisi 2-3 saatlik uykuyla, gece gündüz demeden bu ülke için çalışıyor. Eğer bizler de ‘AK Partiliyim' diyorsak; durmayacağız, duraksamayacağız, gaflete düşmeyeceğiz, boşa vakit geçirmeyeceğiz, gönül kırmadan çalışacağız. Aday adayı kardeşlerimizin hepsi bir birinden değerlidir. Hepsinde Körfez ve AK Parti sevdası var. Bunu göz ardı edemeyiz. Bizler kötünün içinden iyiyi değil, iyinin içinden birini seçeceğiz. Bizler sen ben o bu demeden canla başla, gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalışacağız. Bu dava sen ben davası değil, hak davasıdır. Hem yerelde hem de ülke genelinde yapılan önemli çalışmalar var. Bunları gönül rahatlığı ile vatandaşımıza anlatabilirsiniz. Ne hükümetimiz ne de bizler sizlerin boynunu öne eğecek çalışma içerisinde olmamıştır” dedi.

Başkan Baran, bölgede İSU tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının da yeni yıla kadar tamamlanacağını belirterek, “Zor bir süreç oldu. Müteahhit kaynaklı sıkıntılar yaşandı ama şimdi ekip sayıları da arttırılarak çalışmalar hızlandırıldı. Bizlerin fazla müdahale etme şansı olmuyor. İhale ile verilmiş bir firma var ve çalışmaları onlar gerçekleştiriyor. Tabi bizim ekiplerimiz de sürekli işin başında ve denetim içindeler. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte alt yapının tamamlandığı noktaları hemen asfaltlıyoruz. Yılbaşına kadar da tüm bu çalışmalar tamamlanmış olacak” diye konuştu.