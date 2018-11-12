Başkan Baran mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Yerel seçim öncesi bölge çalışmalarını değerlendirdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu Kirazlıyalı, Yavuz Sultan Selim, Esentepe ve Barbaros Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Önce esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan İsmail Baran, daha sonra mahalle teşkilatları ile bir araya geldi. Başkan Baran, ilk olarak Kirazlıyalı'daydı. Kirazlıyalı'nın kendisi için her zaman önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Coğrafi olarak zor bir bölge. Biz bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttük” dedi.

Başkan Baran daha sonra Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde AK Parti Mahalle Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Baran, 55 aylık süreçte yapılan yatırımlar ile ilgili olarak teşkilat üyelerine bilgi verirken, belediyeciliğin AK Parti iktidarı ile birlikte kalite ve hizmet standardı yakaladığını belirtti. 3 dönemdir Körfez'de AK Parti'nin bayrağının dalgalandığını belirten Başkan Baran, “Dördüncü dönem de bu bayrağı dalgalandıracağız. Kimse de bu bayrağı indiremez. Şu an itibarı ile Körfez'de yaptığımız yatırım miktarı 450 milyon lira oldu. Geçmiş dönemlere ait 170 milyon liralık da borç ödedik. Tabi bunları ben İsmail Baran olarak tek başıma yapmadım. Bunu birlikte yaptık. Genelde de yerelde de bir gerçek vardır; Hizmet denilince AK Parti yapar” diye konuştu.