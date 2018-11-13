Başkan Baran mahallelinin yanında

Sorun ve talepleri dinleyen Başkan Baran eğitim ve ekonomiyle ilgili bilgiler verdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle teşkilatlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında son olarak Kışladüzü, Hacı Osman ve Mimar Sinan Mahalle Teşkilatları ile bir araya geldi. Başkan Baran'a ziyaretlerinde, başkan yardımcısı Levent Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Baran ilk olarak Kışladüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İsmail Baran, “Bu sene 2 bin 500 öğrencimiz eğitime başladı. 4 yıl içinde bu sayı 5 bine yükselecek. Bölgemizde 5 bin öğrencimizin eğitim görecek olması ekonomik anlamda önemli. Adeta bacasız bir sanayi. Hacı Osman Mahallesi'nde oy oranımız sürekli artıyor. Bu teşkilatlarımızın başarısıdır. Başımızda gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalışan bir liderimiz var. Hepimiz onu örnek alırsak onun gibi ibadet aşkıyla çalışırız. Önümüzde yerel seçim takvimi var. Bizler şimdiden ziyaretlere başlayacağız ve kutlu davayı anlatacağız. Sadece yerelde değil, genelde hayata geçen projeleri de vatandaşlara aktaracağız, gönüllerini kazanacağız” dedi.

Başkan İsmail Baran daha sonra Mimar Sinan Mahallesi'ne geçti ve burada teşkilat mensupları ile sohbet etti. AK Parti'nin Körfez'de üç dönemdir iktidarda olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Dördüncü dönemde de yine AK Parti bayrağını Körfez'e dikeceğiz ve daha büyük yatırımlara imza atacağız. Bizden önce nelerin yapıldığını görüyoruz. Hem yerelde hem de genelde büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yerelde söz verdiğimiz 150 milyon liralık bir yatırım vardı ama bizler 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Vaatlerimizin üç katı hizmet gerçekleştirdik. İşte AK Parti bu” diye konuştu.