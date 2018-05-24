Başkan Baran: “Millet oynanan oyunları görüyor”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe yöneticileri ile birlikte Körfez Kafkas Kültür Derneği ve Körfez Viranşehirliler Derneği’ne ziyarette bulundu. Ziyaretleri sırasında Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çeken Başkan Baran, “Milletimiz oynanan oyunları görüyor, kimler oyuncu bunu da çok iyi biliyor. 24 Haziran’dan sonra Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecek. Seçimler Türkiye için yeni bir sistemin başlangıcı olsa da Türkiye dışında da Türk Cumhuriyetleri için, Ortadoğu için özellikle mazlum halklar için bir umut olacak. 24 Haziran’da da milletimiz sandığa gidecek, Türkiye’yi geriletmek isteyenlere en güzel cevabı verecek” diye konuştu.