Başkan Baran muhtarlar toplantısına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez'de gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Toplantısı'na katılan Başkan İsmail Baran, “Birinci noktada halka ilk dokunan muhtarlarımız. Bizler sizi önemsiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın her ay bir ilçede gerçekleştirdiği ‘Muhtarlar Toplantısı'nın bu ayki adresi Körfez oldu. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, Körfez Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe ile Körfezli muhtarlar katıldı.

Toplantı öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, “İlimizdeki muhtarlarımızla bu tür toplantılar düzenleyerek bir araya geliyor, onların sorun, talep ve önerilerini dinliyoruz. Bugüne kadar birçok talepleri de yerine geldi. Muhtarlarımızın memnuniyetleri açısında Körfez ilçemiz de en üst sıralarda. Birçok talepleri yerine getirildi. Birimlerden arkadaşlarımız da bu toplantılara katılarak, sizlerden gelen talepleri önceliğine göre sıraya koyuyor ve gerekli çalışmalar başlatılıyor” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bu tür toplantıların önemli olduğuna değinerek, “Bizler istişareye önem veren insanlarız. Bugün sizlerle burada olmak, talep ve önerilerinizi dinlemek gerçekten çok güzel. Sizler halka ilk dokunan, onlara en yakın birinci derecede insanlarsınız. Bizler de elimizden geldiğince yanınızda oluyoruz. Gönül birliği içerisinde el ele verdikten sonra çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olmayacaktır” şeklinde konuştu.