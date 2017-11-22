Başkan Baran, onursal başkanlıktan istifa etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, basın mensupları ile bir araya gelerek Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ve planlanan projeler hakkında bilgiler verirken Kocaeli Birlikspor’daki Onursal Başkanlık görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

Toplantıda basın mensuplarına davetine icabet ettikleri için teşekkür eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Görevde olduğumuz süre içerisinde, yapmış olduğumuz çalışmalarda 5 yılda 500 milyon TL bütçe planlamıştık ve hamd olsun 3 yılda 300 milyon TL’lik yatırımı gerçekleştirdik. Halkımıza her zaman hesap verebilecek bir belediye başkanı olacağımızı söylemiştik ve bu konuda halkımızla birlikte Körfez’i yönetme anlayışıyla çok büyük projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

Körfez’in sanayi kenti olmasının yanında eğitim ve tarih kenti olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Baran, “Körfez, bir sanayi kenti, bir liman kenti, bir eğitim kenti olsun diye planladık ve Körfez ilçemizin eski belediye binasının bulunduğu alanda büyük bir üniversite inşaatının temelini attık ve şu anda tamamlamak üzereyiz. İnşallah 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olacak. Hereke’de de bir üniversite kampüsünün 2018’in il üç ayında temlini atmış olacağız. Ardından 2018 yılının sonlarına doğru İlimtepe’de bir üniversitenin temelini atmayı nasip edecek Rabbimiz. Körfez aynı zamanda bir sanayi bir liman ve bir eğitim kenti olacak. Yeter mi, yetmez, Körfez’in bir tarih koridoruna sahip olacak dedik ve Körfez’de tarihi Taşköprü’nün restorasyonunu tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah bunun da yakın bir tarihte açılışını yapacağız. Hereke’de 20 milyon TL’nin üzerinde bir bütçeyle yapılan Hereke Kalemizin restorasyon çalışmaları yüzde 70’i tamamlanmış olmakta. İnşallah bu projeyi de tamamlamış olcağız” şeklinde konuştu.

Körfez’in 2018 bütçesi 245 milyon TL

2018 yılı bütçe planlaması hakkında da bilgi veren Başkan Baran, Türkiye’de nüfus göre en büyük bütçeyi yapan bir belediye olmanın verdiği haklı gururu yaşıyoruz. 2017 bütçesinde 230 milyonluk bir bütçe yaptık, 2018 yılında da 245 milyon TL’lik bir bütçe ile taçlandırdık ve gerçekleşmesi için her türlü alt yapısını tamamladık” dedi.

“Devlet hastanesi projesini Körfez Belediyesi olarak yapıp Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz”

Körfez Belediyesi tarafından yeni bir devlet hastanesi yapılacağını ifade eden Başkan Baran, “Körfez ilçemizde 1990’lı yılların sonunda yapılan ve ilçemize yetersiz gelen bir hastanemiz var. Sağlık Bakanlığı’nın yakın gelecek planlamasında bir Körfez’de hastane yapılma projesinin olmadığını gördük ama ilçemizde böyle bir ihtiyaç var. O halde bu hastaneyi biz yaparız, dedik ve ilçemizde büyük bir devlet hastanesinin projesi bitmek üzere, bakanlıktan onay bekliyoruz. Bir ek devlet hastanesi projesini de Körfez Belediyesi olarak bizler yapıp Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Körfez Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan spora yönelik projeler de değine Başkan İsmail Baran, “Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte ortak bir proje olarak bir kapalı spor salonu ve gençlik merkezini Tütünçiftlik Karakolunun alt kısmında bulunan sekiz dönümlük arazi üzerinde çalışmalarına başlayacağız. İlimtepe’de, Çamlıtepe’deki yarı olimpik spor salonumuzun alt kısmında ve Kaşkaldere’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje olarak üç tane spor kompleksini yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Zaman zaman sporda güzel şeyler oluyor, belki gel şeyler de ola biliyor” diyen Körfez belediye Başkanı İsmail baran, “Ben amatör takım spor kulüplerine ayrıca önem veriyorum. İlçemizde 2. Lig’de faaliyet gösteren bir takımımız var. Onursal Başkanlığını üstlenmiştim ve ben bu günden itibaren bu görevimden istifa ediyorum. Çünkü istediğimiz ölçüde gitmediği için, bizim planladığımız başarı trendini gösteremediği ve bizim de tavsiyelerimizi dikkate almadığı için ben istifa ediyorum. Tabii sporda alt yapıya önem vereceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.