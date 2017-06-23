Başkan Baran personellerle iftarda buluştu

Körfez Belediyesi’nin geleneksel personel iftarının bu yılki adresi Yarımca Kültür Merkezi oldu. Başkan İsmail Baran ve eşi Bilge Baran’ın ev sahipliğindeki programa, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye personeli, Belediye-İş Sendikası Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan ile Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar katıldı.

Başkan İsmail Baran ve eşi Bilge Baran program öncesi masaları tek tek dolaştı ve çalışanlarla sohbet etti. İftar öncesinde konuşan Belediye-İş Sendikası Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Körfez’de güzel işlere imza atıldığını belirterek, “İşçilerine borcu olmayan, maaşını günü gününe ödeyen bir belediye görmek çok güzel. Geçmişin acılarını yaşayarak bugüne geldik. 30 yıldır belediye ile iç içe çalışıyoruz. Belediye Başkanımız, bu belediyeyi ‘maaş ödeyemez’ durumdan, günü gününe emeğin hakkını öder duruma getirdi” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran personele teşekkür ederek, “Büyük bir aileyiz. Büyük işler gerçekleştiriyoruz” dedi. Başkan Baran personellerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Körfez Belediyesi olarak büyük ailesiyiz. Bu güzel günlerde de rabbim yaptığımız dualarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Körfez, 160 bine yakın nüfusu bulunan bir ilçe. Bu ilçeyi de birlikte güzelleştiriyoruz. Güzel hizmetler veriyoruz. 3 yılı aşkın süredir bu ekibin orkestra şefi olarak ben sizlerden son derece memnunum” şeklinde konuştu.

Başkan Baran birlikte birçok çalışmaya imza atacaklarını söyleyen, “İlçemizde çıtayı yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2016’da 85 milyon liralık yatırım yaptık. 2017’de bu rakamı 120 milyon liraya yükselttik. 2018’de daha da artacak. Bunlar daha önce hayal bile edilemeyecek çalışmalardı. Daha nice yıllar bu hizmetleri birlikte yapacağız” açıklamasını yaptı.