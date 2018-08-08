Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:46

Başkan Baran pikniğe katıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlimtepe’de AK Parti Kuzey Mahallesi Teşkilatının düzenlediği pikniğe katıldı.

Başkan Baran pikniğe katıldı

08 Ağustos 2018 11:46


24 Haziran seçimlerinde Körfez’den Cumhurbaşkanı’na en güzel desteği sunmak için gece gündüz çalışan teşkilatlara teşekkürlerini tekrar ileten Başkan İsmail Baran, “Şimdi artık önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz” dedi.


Türkiye’nin AK Parti kadroları ile daha da yükseleceğini belirten Başkan Baran, “AK Parti millete tepeden bakan değil milletle birlikte olan halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan kadrolara sahiptir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerel seçimlerde de ölçümüz, yüzde 50 oranında oya ulaşmaktır. Bunun için yine en büyük görev siz teşkilatlara düşüyor” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç