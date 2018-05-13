Başkan Baran, projeleri yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye meclis üyeleri ile birlikte yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Körfez Kampüsü, Sarnıç Han, Hereke Kalesi, İlimtepe Kültür Merkezi, Kıl Çadır ve diğer yatırımları yerinde inceleyen meclis üyeleri ve Başkan İsmail Baran, yetkili birim müdürleri çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlk olarak meclis üyeleriyle Tütünçiftlik Sahili’nde bulunan sosyal tesislerde kahvaltıda bir araya gelen Başkan Baran, ön bilgi ile projeler hakkında bilgiler meclis üyelerine bilgiler aktardı. Meclis üyeleri dışında AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun da içerisinde yer aldığı heyet, ilk olarak Sarnıç Han İş Merkezi’ne geçti. Yeniden çalışmaların başladığı Sarnıç Han hakkında bilgiler veren Başkan Baran, kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Heyet, daha sonra Körfez’de kültürel etkinliklerin yeni durağı olan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı’na geçti. Meclis üyeleri tarafından beğenilen kıl çadırda bir süre sohbet edilerek Kuzey Mahallesi’nde yapımı devam eden Yeşil Camii Şadırvan ve Taziye Evi’ndeki süreç yetkililer tarafından yerinde bilgi aktarıldı. Sonraki durak ise Körfez Kampüsü oldu. Başkan Baran, Ağustos ayı içerisinde son eksikliklerin de giderilmesiyle Kocaeli Üniversitesi’ne binayı teslim edeceklerini belirterek, “Bölgeye her anlamda değer katacak bir proje oldu. Çalışmalarda sona doğru gelindi. Ağustos ayı içerisinde de binayı üniversitemize teslim edeceğiz. İlk etapta 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek. Daha sonra bu sayı 4 bin 500’e yükselecek” dedi.

Heyet daha sonra Hereke Kalesi’ndeki çalışmaları inceledi. İkinci etap çalışmalarında da sona yaklaşılan Hereke Kalesi’ndeki gezi sonrası meclis üyeleri Yukarı Hereke’de yapımı tamamlanan Ahmedi Hani Parkı ve İlimtepe Kültür Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Hayata geçirilen her projede meclis üyelerinin de katkısı olduğunu belirten Başkan Baran, “Bu projeleri sadece ben yapmadım, bizler yaptık. Hepsinde sizlerin emeği var. Körfez’e kattığımız her değer sizlerin desteği ile oldu. Mecliste yakaladığımız uyum, beraberinde başarıyı getirdi” diye konuştu.