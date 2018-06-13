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13 Haziran 2018 12:48

Başkan Baran, seçim çalışmalarına devam ediyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Baran, seçim çalışmalarına devam ediyor

13 Haziran 2018 12:48


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Günün bir bölümünde Hereke’de STK temsilcilerine ziyarette bulunan, diğer bölümünde Fatih Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, teravih namazı sonrasında da farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.


2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Körfez’in de Türkiye gibi hızlı ve sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Başkan İsmail Baran, “Durmak yok, yola devam diyerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, 24 Haziran’daki seçimler için destek istiyoruz. Özellikle gençlerimize bu seçimde büyük görev düşüyor. Türkiye’nin gelecek hedefleri onlara emanet. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz. Onlara güvenmemek, inanmamak geleceğimize sahip çıkmamak demektir" dedi.




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