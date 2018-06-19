Başkan Baran seçim çalışmalarına devam ediyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hacı Osman Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti, vatandaşlara da bilgiler aktardı. Hacı Osman Mahallesi’ndeki çalışmalara AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri katıldı. Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Baran, "Geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürüyoruz. İnançlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde Körfez gibi Türkiye de bizimle beraber” dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye’nin aydınlık yarınları için milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Başkan İsmail Baran, “Hacı Osman Mahallemiz bizim her zaman yanımızda oldu. Bundan sonra da desteğini gösterecektir. Vatandaşlarımız Türkiye’de istikrar istiyor. İstikrar için, istikbal için 24 Haziran’da sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar” diye konuştu.