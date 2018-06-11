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11 Haziran 2018 11:30

Başkan Baran Seçim çalışmalarını Mimar Sinan’da sürdürdü

Seçim çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, milletin 24 Haziran’da hayal çalanlara değil, her sözünü tutan AK Parti’ye sahip çıkacağını söyledi.

Başkan Baran Seçim çalışmalarını Mimar Sinan’da sürdürdü

11 Haziran 2018 11:30


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu da seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İsmail Baran, 24 Haziran’daki seçimler için destek isterken, neden destek vermeleri gerektiğini de aktardı. Başkan Baran, milletin AK Parti’ye 16 yıldır güvendiğini ve yanılmadığını belirtti.


Ziyaretleri sırasında Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini hatırlatan Başkan Baran, “Körfezliler, 24 Haziran’da sandıkta bu meselenin gereğini yapacak. Emanetini, milletin hayalini çalanlara değil, verdiği her sözü tutan AK Parti’ye tekrar teslim edecek. AK Parti ile Türkiye gelişirken, ülke de inancına bakmadan herkesin kardeş olduğu bir ülke haline geldi. AK Parti gönülleri buluşturdu" dedi.




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