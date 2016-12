Başkan Baran, şehit ailelerini ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kayseri’de düzenlenen saldırıda şehit olan iki gencin ailesini ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin Can ile birlikte Kayseri’de şehit düşen Körfezli iki gencin ailesini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Şehidimizin ailesi bizim ailemizdir” dedi.

Kayseri’de yaşanan hain terör saldırı sonrasında Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel şehit düşmüştü. Yaşanan acı olay sonrasında her akşam şehit ailelerini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün de Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Barani, “Şehidimizin ailesi bizim ailemizidir. Onlar, bize şehidimizin emaneti” ifadelerini kullandı.