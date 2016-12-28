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28 Aralık 2016 12:26

Başkan Baran, şehitleri anma programına katıldı

Başkan Baran, şehitleri anma programına katıldı

28 Aralık 2016 12:26

Kocaeli Ozanlar Şairler Ve Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği ‘Şehitleri anma’ programına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Türkiye üzerine oynanan oyunlara değindi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Ozanlar Şairler Ve Edebiyatçılar Derneği’nin Derince’de bulunan Kocaeli Erzurumlar Derneği’nde düzenlediği şehitleri anma programına katıldı. Geceye ayrıca; Kocaeli Erzurumlar Derneği Başkanı Avni Gözütok, Kocaeli Ozanlar Şairler Ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Kocak, Oğuz Boyları Konfederasyon Başkanı Mehmet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Biz Osmanlı’nın, Sultan Fatih’in, Nene Hatun’ların torunlarıyız. Kimse bu millete ayar vermeye kalkışmasın, ayarını bozarız. Ne hainler gördük. Ama bu millet o hainlere her zaman cevabını verdi” ifadelerini kullandı.



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