Başkan Baran, “Sizler artık gönül elçilerimizsiniz”

Sizler artık gönül elçilerimiz oldunuz” dedi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenen ve muhteşem görüntülere sahne olan Altın Kiraz Festivali, tamamlandı. 5 ayrı ülkeden ilçemize gelen ve festivale konuk olan 250 yabancı öğrenci ise etkinliklere renk kattı. Başkan İsmail Baran da festival bitimiyle birlikte ülkelerine geri dönecek olan yabancı öğrencileri yemekte ağırladı. ‘Veda’ yemeği de renkli görüntülere sahne oldu, öğrenciler coştu, coşturdu.

Tütünçiftlik sahilinde bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen yemeğe, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ile yabancı öğrenci ve öğretmenler katıldı. Yemek sonrasında öğrenciler bu kez kendi müzikleri ile değil, Türk müzikleri ile sahnedeydi. Halay çekip horon tepen öğrenciler, çiftetelli de oynadı. Başkan İsmail Baran da öğrencileri kırmadı, onlarla birlikte sahneye çıktı ve eşlik etti. 250 kişilik öğrenci grubuna çeşitli hediyeler takdim eden Başkan İsmail Baran, “Festivalimize gerçekten renk kattınız. Burada artık bir eviniz olduğunu unutmayın. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Sizler artık bizler için birer gönül elçilerisiniz” ifadelerini kullandı. Yabancı öğrenciler de Başkan İsmail Baran’a Türkçe ‘Büyük başkan’ diyerek tempo tuttu.