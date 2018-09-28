Başkan Baran; “Sizlerin iyi yetişmesi geleceğimiz için önemli”

Körfez Fen Lisesi'nin yurdunda öğrencilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Sizlerin iyi yetişmesi geleceğimiz için önemli” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Fen Lisesi'nin öğrenci yurdunu ziyaret etti,öğrencilerle sohbet etti. Başkan Baran, Körfez Fen Lisesi Müdürü Cemil Bozalan ve öğretmenlerin de katıldığı ziyarette okulun fiziki altyapıları ve verilen eğitim hakkında bilgi aldı daha sonra da öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemek sonrasında gerçekleştirilen söyleşide de Başkan Baran öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Körfez Belediyesi olarak eğitime ve eğitim kurumlarına her zaman destek olduklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Devletimiz tüm kurumları ile gençlerimizin daha yetişmesi için her türlü desteği sunuyor. Yerel yönetimler olarak bizlerin de eğitime katkılarımız ve desteklerimiz artarak sürecek. Türkiye'de 3 bin 200 öğrenciye burs veren tek belediyeyiz. Bizler gibi bu hizmeti veren belediyelerin sayısını artmasını temenni ediyorum” dedi.

2023, 2053 ve 2071 yolunda gençlere büyük görevler düştüğünü belirten Baran, “Birçok yeniliklere imza atacak olan sizlersiniz. Kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Geçmişte ülkemizde sizler gibi eğitim gören gençlerimize bu imkanlar sunulamıyordu. Böyle konforlu okullar yoktu. Ama bugün gençliğine sahip çıkan bir Türkiye var. Geleceğe, sizlere gereken desteği vermezsek, çıkıyor bazı yapılar, ‘gel evladım seni yetiştireyim' diyor. Bizler tamamen yerli ve milli düşünceler ile vatanına milletine sahip çıkan bir nesil yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Baran daha sonra öğrencilerle sohbet etti, onlardan gelen soruları cevapladı.