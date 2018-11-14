Başkan Baran, STK'lar ile bir araya geldi

Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, başkan yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Levent Yılmaz ve Sait Acar ile aynı zamanda Körfez Kent Konseyi Başkanı da olan İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda söz alan Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Körfez'de sevgi ve kardeşliği pekiştirdiklerini belirterek, “Körfez'de Kent Konseyi olarak gerçekten güzel işlere imza attık. STK'larımızın bizlere ilettiği sorun ve önerileri Başkanımıza iletiyoruz ve çözüm noktasında adımlar atıyoruz. Ve çok güzel çözümler üretiyoruz” dedi.

Körfez'i enlerin belediyesi haline getirdiklerini belirten Başkan İsmai Baran ise, “İlçesine üniversite binası kazandıran ve aynı zamanda 3 bin 200 öğrenciye burs veren tek belediyeyiz. Kocaeli'nin en kaliteli ve en ucuz halk ekmeğini yine biz halkımıza sunuyoruz. Tabi bunların hepsi bir ekip işi. Bu ekibin en önemli parçası da siz oda ve STK'larımız. Türkiye'nin mozaiği olan bir ilçede yaşıyoruz ve hepimizin ortak gayesi daha güzel bir Körfez hayali ''şeklinde konuştu. Körfez'in Türkiye'nin en büyük sanayi ilçesi ve bir liman kenti olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez, sadece bunlarla sınırlı kalmamalıydı. İlim kenti olsun dedik; Fakülte yaptık, tüm okullarımızın tamir ve bakımlarını gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmamız lazımdı. Diğer ilçelerden ayıran özelliklerimiz olması gerekirdi. İkinci kampüs binamızı Hereke'ye yapacağız ve Hukuk Fakültesi'ni getireceğiz. Daha sonra da İlimtepe'ye bir vakıf üniversitesi kurulacak" diye konuştu.

Spor alanında yapılan yatırımlardan da bahseden Baran, "Spor konusunda devam eden 30 milyon liralık tesis yatırımımız var. Tarihi yapılarımızın restorasyonları devam ediyor. Hereke Kalesi'ne 25 milyon liralık bir yatırım yaptık ve şu an itibari ile yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Birçok projemiz devam ediyor. Projeleri tek tek hayata geçirirken, tasarruf tedbirleri kapsamında da kiralık araç dönemini bitirdik ve tamamı kendi öz kaynaklarımızla belediyemize 100 yeni araç kazandırdık” ifadelerini kullandı.