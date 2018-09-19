Başkan Baran, Suriyeli acılı aileye taziye ziyareti

Körfez'de gece saatlerinde yaşanan ve iki çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası Suriyeli aileyi ziyaret eden Başkan İsmail Baran, “Sizlerin acısı, bizlerin acısıdır” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, dün gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden Suriyeli aileyi ziyaret etti. Ailenin Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde yaşadığı eve giden Başkan İsmail Baran, Said ve Zehra Elido çifti ile yakınlarına taziyelerini iletti. Başkan İsmail Baran, “Yaşanan olay gerçekten acı. Bizim de yüreğimiz yandı, sizlerin acısı, bizim de acımızdır. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Yaşanan acı olayda; 3 ila 16 yaşlarında değişen 5 çocuğun evde uyudukları sırada yangın çıkmış, 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Muhammet kurtulurken, 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad hayatını kaybetti.