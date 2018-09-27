Başkan Baran, taziye evini inceledi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeşil Camii'nin hemen yanında yapılan taziye evi ve şadırvanı inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceliyor, vatandaşlarla da talep ve önerileri konusunda fikirler alıyor. Bu kapsamda Başkan Baran Tütünçiftlik bölgesinde Yeşil Camii yanında yapımı tamamlanan taziye evi ve şadırvanı inceledi. İç dekorasyon çalışmalarında da sona gelinen taziye evini ziyaret eden Başkan Baran'a vatandaşlar ve cami derneği üyeleri de eşlik etti. Fırsat buldukça çalışmaları gezdiğini, ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Başkan İsmail Baran, “Çalışmaları yerinde görmek ve talepleri dinlemek çok daha verimli hizmet etmemizi sağlıyor” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Baran'a yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ettiler.