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31 Ağustos 2018 12:36

Başkan Baran teknik çalışmaları takip ediyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, teknik hizmetler müdürlüğüne bağlı birimleri gezerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Baran teknik çalışmaları takip ediyor

31 Ağustos 2018 12:36


Teknik aletlerin ve araçların bakım onarımını yapan birimleri ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’in en ücra köşesine kesintisiz hizmet sağlayan teknik personellerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.


2017 yılında 62 yeni aracı öz kaynaklarıyla bünyesine katan ve yıl içinde de ihtiyaçlar doğrultusunda birimlere araç takviye yapan Körfez Belediyesi, son olarak 38 aracı daha bünyesine katarak 4 yıllık süreçte 100 aracı bünyesine kazandırmış oldu. Güçlü araç filosuyla Körfez’in en ücra köşesine hizmet götüren araçları inceleyen Başkan Baran, ‘Körfez’i her alanda öncü ve yenilikçi bir konuma getirdik. Büyümeye devam ediyoruz’ dedi.


Teknik personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Baran, Temizlik İşleri Müdürlüğünü de ziyaret ederek yetkili personellerden Körfez genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kısa bir brifing aldı.




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