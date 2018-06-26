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26 Haziran 2018 11:42

Başkan Baran vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşlarla her platformda bir arada olmaya devam ediyor.

Başkan Baran vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

26 Haziran 2018 11:42


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri sürecinde AK Kadrolarla birlikte, Körfez’in her noktasında vatandaşlarla bir araya geldi. Körfez halkının sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanlarında oldu. Başkan Baran, bir yandan çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ederken, diğer yandan yakınını kaybetmiş vatandaşa destek oldu. Kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusunu her platformda vurgulayan Başkan İsmail Baran, hassasiyetiyle her yüreğe dokundu.


Başkan İsmail Baran, Esentepe Mahallesi’nde bulunan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran, “Başkanım çayımız var. Buyurun gelin” diyen hemşerilerini kırmayarak, Körfezlilerle samimi sohbet ortamında buluştu. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada, Körfez’de yapılan ve yapımına devam eden projelerin yanı sıra, genel seçim süreci de konuşuldu. Vatandaşlar, Başkan İsmail Baran’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.




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