Başkan Baran: “Vergi vermek kutsal bir görev”

Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar ve beraberindeki heyet 29’uncu Vergi Haftası sebebiyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Baran, güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek ziyaretçilerine başarılarının da devamını diledi. Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar da Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Vergi bilincinin toplumun tem kesimlerinde arttırılması gerektiğini belirten Başkan Baran, “Tüm kamu hizmetlerinin, etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinde gerekli olan ekonomik kaynağının sağlanmasında büyük önem taşıyan vergi gelirleri, ekonomik ve sosyal sonuçları itibariyle önemli bir olgudur. Bizler, yurttaşlık ödevi olarak, ülkemizin kalkınmasında en önemli paya sahip olan vergi konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmekle sorumluyuz. Vergi vermek kutsal bir görev. Verilen vergiler doğru yatırımlar olarak geri dönüyor ve ülkemizi ileriye götürüyor, güçlendiriyor” dedi.