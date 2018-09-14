Başkan Baran, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kirazlıyalı sahilinde yapımı devam eden ve yapımına başlanacak olan projeleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Baran'a inceleme sırasında Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı. Spor alanlarını ve Kirazlıyalı sahilindeki sosyal tesisleri inceleyen Başkan İsmail Baran, “Daha modern bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Başkan Baran ayrıca sahil kısmına küçük dokunuşlar yapacaklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz sahilimizin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bize tahsis edilen tesisi de yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Sahil bandında küçük dokunuşlar yaparak vatandaşlarımızın daha güzel vakit geçirmesi için olanaklar sağlayacağız” diye konuştu.

İsmail Baran daha sonra bölgede yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.