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28 Şubat 2018 13:03

Başkan Baran, Yukarı Hereke’deki çalışmaları inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke bölgesinde devam eden projeleri inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Baran, Yukarı Hereke’deki çalışmaları inceledi

28 Şubat 2018 13:03


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke bölgesinde ekipler tarafından yapımı devam eden projeleri incelerken, vatandaşlar ve esnafla da bir araya geldi. İncelemelerde Başkan Baran’a, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve birim müdürleri eşlik etti.


Yukarı Hereke’nin kendileri için her bölge gibi önemli olduğunu belirten Baran, “Hizmette ayrımcılık olmaz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu destur ile tüm bölgelerimizde eşit çalışmalar yürüttük. Körfezi en hızlı gelişen ilçelerden birisi. Geliştikçe güzelleşen bir ilçeyiz. Tabi ki bunu birlikte başardık. Geliştikçe, bölgelerimizin ihtiyaçları da artıyor. Bizler de bu ihtiyaçlara cevap verecek projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Yukarı Hereke bölgemizde kültür merkezimiz tamamlandı. Kapalı pazarımızı hizmete açtık. Ahmed-i Hani Parkımızda ikinci etap çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.


Körfez için her şeyin en iyisinin yapıldığını dile getiren Baran, “Bizler, Körfez için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Beni siz seçtiniz ve size hizmet etmek benim görevim. Bazen ben sizi ziyaret ediyorum, bazen sizler belediyemize geliyorsunuz. Belediyemizin kapısı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.


Ayrıca Başkan Baran bölgede yapımı devam eden yeni muhtarlık binasında da incelemelerde bulundu.




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